Kerstins smygende smerte var revmatisme: Dette er tegnene

– Iblant føles det som at jeg har en tikkende bombe inni meg, sier Kerstin (30). For henne kom diagnosen som et sjokk. Slik er de tidlige tegnene på revmatisme.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kerstin Grentzelius (30) tenkte at hun hadde slurvet med treningen og jobbet for mye.