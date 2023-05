NIH-forskning: Slik påvirker stillesitting helsen

Mye stillesitting kan føre til økt risiko for hjerteinfarkt, kreft og for tidlig død. Nå vil NIH-forskere finne oppskriften på hvor aktiv du må være for å forebygge sykdommer.

– Vi bør gripe etter den lavest hengende frukten for å forebygge en helsekrise som følge av for lite bevegelse.