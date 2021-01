Stress på jobben? Slik kan det skade parforholdet

Stress og frustrasjoner på jobb kan påvirke forholdet til kjæresten negativt. Her er rådene for hva du kan gjøre for å unngå at det skjer.

Christine Gulbrandsen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Du prøver kanskje å legge fra deg stresset, frustrasjonene eller utbrentheten du føler på jobb før du går inn døra hjemme, men for de aller fleste er dette lettere sagt enn gjort.