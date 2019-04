HJELP ANDRE: Audun Stensland oppfordrer foreldre til å vaksinere barna sine. Selv er han glad for at foreldrene har vaksinert ham. Foto: Frode Hansen

Audun Stensland (14) er født med hjertefeil: – Vaksiner handler ikke bare om deg selv

Audun Stensland (14) ble født med en alvorlig hjertefeil som gjorde han spesielt mottakelig for smittsomme sykdommer. – De som ikke tåler vaksine, rammes hardest, sier han til VG.

Nå nettopp







VG har tidligere skrevet at høyre-representant Sveinung Stensland har en 14 år gammel sønn som lever med hjertesykdom, og som er i risikosonen for smittsomme infeksjoner.

Nå forteller Audun (14) for første gang hvorfor han opplever å være et såkalt «risikobarn».

– Jeg er vaksinert, men jeg kunne dødd hvis de ansatte som møtte meg på sykehuset da jeg var liten, ikke hadde hatt vaksiner. Jeg synes det bør være påbud for alle som jobber som helsepersonell å ha vaksiner, sier Audun til VG.

I forrige uke kom tallene som viser hvor mange av oss som er vaksinert, og i hvilke kommuner vaksinedekningen er lavest.

Se stor spesial og sjekk din kommune her.

les også Trosser loven – stadig flere franskmenn nekter vaksinasjon

– Det å se et barn som er så sykt, gjør noe med deg

Sveinung Stensland (H) sier han blir irritert når han hører om folk som ikke tror på vaksiner, fordi han vet hvor ødeleggende en slik infeksjon kunne vært for sønnen:

– For ham kan en infeksjon være potensielt dødelig. Noen mennesker tror de kan sette seg selv foran alle andre, og det opplever jeg at de som er mot vaksiner gjør, sier han.

– Det å ha hatt ett så sykt barn har gjort noe med respekten for infeksjoner. Det å se et barn som er så sykt, gjør noe med deg.

ARBEIDSUKE: I forrige uke var Audun Stensland (14) med pappa og Høyre-politiker Sveinung Stensland på jobb på Stortinget. Foto: Frode Hansen

les også Krever vaksinering av helsepersonell: – Jobber du med syke personer skal du ikke være en risiko for dem

– Et kollektivt ansvar

Audun Stensland (14) mener vaksiner er et kollektivt ansvar. Noe vi gjør for samfunnet, ikke bare for oss selv.

I Norge er vi avhengig av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert, for å hindre at smittsomme sykdommer sprer seg, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det kalles flokkimmunitet og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

– Små barn som er født alvorlig syke er spesielt sårbare hvis en smittsom sykdom sprer seg - sånn som jeg var, sier Audun.

– Jo flere som tar vaksiner, jo bedre er det for alle. Vaksiner handler ikke bare om deg selv.

Ifølge WHO forhindrer vaksiner mellom to og tre millioner dødsfall årlig, samtidig som flere millioner barn dør av miasykdommer som kunne vært unngått dersom de var vaksinerte.

Les også: Statsministeren ut mot vaksinemotstandere: – Utsetter egne og andres barn for fare

Født med hjertefeil

Da Audun var nyfødt hadde han flere feil på hjertet. Legene måtte skjære bort en del av aorta og lappe det sammen. Fremdeles er ikke hjerte-klaffen helt i orden, den åpner seg ikke helt, noe som gir økt belastning på hjertet. Den må han snart skifte, noe som er et veldig stort inngrep, forteller Sveinung Stensland.

– Jeg har det helt fint i dag. Jeg blir fortere sliten enn andre, men jeg klarer å gjøre helt vanlig ting, sier Audun.

– Hvis mange nok vaksinerer seg, spres ikke sykdommen til sårbare mennesker. Jeg mener at det er viktig at alle som kan vaksinere seg, gjør det.

– Hva tenker du om at noen er skeptiske til vaksiner?

– Jeg skjønner at noen er redde for vaksiner. Du blir jo stukket av en nål, og får sprøytet inn et stoff, som du kanskje ikke vet helt hva er. Kanskje noen er redd for å få allergiske reaksjoner, sier Audun.

les også Andrea (2) tåler ikke vaksiner: Hun er avhengig av at andre barn vaksineres

– Det viktigste enkelttiltaket vi har for folkehelsen

– Jeg tror det hadde hjulpet om vi hadde mer om vaksiner i undervisningen. Vi har snakket litt om vaksiner på skolen, men vi lærer ikke nok om hva vaksiner inneholder eller hvordan de funker.

Stensland forteller at regjeringen jobber med å få på plass et voksenvaksinerings-program. Blant annet for å nå de som har flyttet til Norge, som kanskje ikke har fått vaksiner for smittsomme sykdommer - som meslinger.

– Jeg har prøvd å bruke fakta i denne debatten, men det nytter ikke, fordi mange er mistenksomme. Jeg opplever at en del tror dette er noe staten, eller myndighetene, gjør for å hemme befolkningen. Mens egentlig er det tvert om: Dette er det viktigste enkelttiltaket vi har for folkehelsen, sier Stensland.

– De som ikke vaksinerer barna sine, skuffer meg, sier Audun.

– Jeg er glad for at foreldrene mine valgte å vaksinere meg.

Publisert: 20.04.19 kl. 06:10