Superslankernes hemmelighet

Sigurd (53) gikk ned over 40 kilo på et halvår. Hans beste tips er å telle kalorier, drikke mye vann og pusse tennene tidlig på kvelden. Her kan du lese om Sigurd og de to andre superslankerne Nina (34) og Pål (46) som på forskjellige måter har lyktes med store vektreduksjoner. Her er deres hemmeligheter.

Sigurd Nybø jobber med dokumentstyring i Bane NOR. Han fremstår som en høy og slank mann da vi møter ham utenfor jernbanestasjonen i Sandvika.