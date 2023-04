Foreldre til sykt barn: − Føles utrolig meningsløst

Alexander og Anne Kristin Midtun våker over sin alvorlig syke datter 24 timer i døgnet mens de kjemper for hjelp fra kommunen. Nå reagerer helse- og omsorgsministeren.

I går skrev VG om familien Midtun i Stavanger som knapt har vært ute av huset på tre år. Siden de kom hjem fra sykehuset har foreldrene Anne Kristin (41) og Alexander Midtun (41) vært i akutt beredskap for datteren Jessica (3).

– Når en av oss må i matbutikken tør vi ikke dra mer enn noen minutter hjemmefra, i tilfelle noe skulle skje. For da må vi være to, sier pappa Alexander Midtun (41).

Datteren ble født med en sykdom som påvirker energiproduksjonen i cellene i kroppen og har blant annet leversvikt og tarmsvikt. Hun er avhengig av intravenøs næring rett i blodet døgnet gjennom, hvis ikke kan hun raskt få kritisk lavt blodsukker og i løpet av få minutter få kramper og havne i koma.

Hennes sammensatte sykdomsbilde krever kompliserte sterile prosedyrer, hyppig regulering av insulin og strenge hygienetiltak, og jenta må være under tilsyn av to personer døgnet rundt, bekrefter Marit Gilje, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Stavanger (SUS).

– Uforsvarlig

– Vi har levd som gisler i eget hjem i tre år, sier faren.

Nå er Jessica snart fire år og familien opplever at de fortsatt står uten forsvarlig hjelp.

Flere ganger har spesialhelsetjenesten ved SUS etterlyst et forsvarlig helsetilbud for Jessica. De mener familien trenger avlastning og medisinsk hjelp fra et fast team opplært av sykehuset.

Men Stavanger kommune har heller ønsket å tilby hjemmesykepleie, noe SUS og foreldrene mener er uforsvarlig.

– Samarbeidet med kommunen har vært svært utfordrende og tidkrevende, sier overlege Gilje til VG.

Familien til Jessica er dessverre ikke alene om å stå i denne situasjonen sier leder av Løvemammaenes hjelpetjeneste Nina Bakkefjord.

– Det reddes stadig flere barn som tidligere ikke overlevde, flere alvorlig syke barn kommer derfor hjem til kommunene sine for å leve sammen med foreldre og søsken. Foreldre blir opplært i å utføre livreddende og livsnødvendig behandling for barnet sitt hjemme. Altfor ofte blir foreldrene stående alene med ansvaret, sier Bakkefjord.

– Må samarbeide

VG har spurt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om hun mener det er riktig at foreldre skal være medisinsk ansvarlig når et barn har store pleiebehov.

Beskjeden fra Kjerkol er klar: Alle barn skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester.

– Helse- og omsorgstjenestene i kommunen må samarbeide med foreldrene om å finne gode løsninger for familien, skriver Kjerkol i en e-post til VG.

Hun ber om forståelse for at hun ikke kan uttale seg i denne saken konkret, men understreker at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester.

– Tjenestens omfang og innretning må avgjøres etter en individuell vurdering av barnets behov og livssituasjon, uttaler Kjerkol.

Jessica har fått innvilget brukerstyrt assistent på dagen og nattevakt, men siden hverken assistent eller nattvakt har erfaring, opplæring eller vedtak på at de kan hjelpe Jessica medisinsk, er foreldrene alene om ansvaret.

– I praksis betyr det at vi sammen aldri kan gå fra henne, og en av oss alltid må være hos henne, sier mamma Anne Kristin.

Før jul fikk SUS nok og ba Statsforvalteren i Rogaland vurdere om Stavanger kommune bryter pasient- og brukerrettighetsloven da «Sykehuset opplever svært mangelfull oppfølging, vurdering og organisering av hjelpen til denne familien og dette har ført til at Jessica i våres øyne ikke gis nødvendig og forsvarlig helsehjelp ».

Like før påske fikk familien et brev fra Stavanger kommune med et nytt tilbud: Familien skal få mer hjelp med det medisinske av et team av sykepleiere,

opplært av SUS.

Til VG beklager kommunen «at det har tatt lengre tid enn ønskelig å komme fram til et tilfredsstillende tilbud».

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester, Geir Erik Ellefsen, i Stavanger kommune skriver i en e-post at kommunen er enige med foreldrene og spesialisthelsetjenesten i at ambulerende tjenester fra hjemmesykepleien ikke er tilstrekkelig for Jessica. Derfor er de « i gang med å opprette et sykepleierteam med fire-fem sykepleiere som går i døgnturnus og skal ivareta datteren åtte døgn i måneden, i tillegg til de øvrige tjenestene familien har. Vi håper at dette vil ivareta familiens behov for avlastning, forutsigbarhet og fleksibilitet.»

Helse- og omsorgsministeren sier hun har notert seg at statsforvalteren er kjent med saken og at kommunen har kommet familien i møte med et tilbud.

– Jeg er glad for å se at situasjonen for familien skal bedres med et nytt tilbud etter dialog mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, uttaler Kjerkol til VG.

Tør ikke håpe

Hun minner om at det fra 1. august til fjor ble det innført en barnekoordinatorordning i norske kommuner. Barnekoordinatoren skal tilrettelegge og koordinere tjenestene til familier til barn med store og sammensatte behov og er et tiltak for å styrke kommunens oppfølging av de mest sårbare familiene.

Stavanger kommune sier til VG at de i fjor opprettet fire barnekoordinatorer.

Foreldrene er lettet over at det endelig skjer noe, men tør ikke håpe på for mye.

– Fremtiden til Jessica er fremdeles veldig usikker og det føles utrolig meningsløst at vi har måtte bruke så mye tid og krefter på å

kjempe mot kommunen for å sikre forsvarlig hjelp for datteren vår. Vi har slitt oss helt ut, fått ødelagt helsen, mistet all fritid og storebror har gått glipp av altfor mye.