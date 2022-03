Ekspertene: Dette bør du vite om jod

For mye eller for lite jod skaper en hormonubalanse i kroppen og kan føre til sykdom.

Av Tjodunn Dyrnes

Publisert: Nå nettopp

Alle trenger jod og vi kan få i oss det vi har behov for gjennom et vanlig kosthold. Likevel er det mange som får i seg for lite jod i Norge i dag, og det kan ha alvorlige konsekvenser.