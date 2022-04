Hver syvende nordmann rammes: Behandling for rastløse ben

Kribling, ubehag og smerter i bena, særlig på kvelden og natten, er symptomer på rastløse ben. For noen er plagene så store at det går ut over livskvaliteten. Dette sier ekspertene om behandlingene som kan være løsningen.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I fjerde etasje i et stort næringsbygg på Majorstuen i Oslo, venter Natalija Stojanovski på at karkirurg Alfred Arvesen skal bli ledig.