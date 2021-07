Fikk ADHD som voksen: – Åpnet en helt ny verden

Silje (31) var mentalt utmattet og ble utredet etter flere år med mistanke. Trude (55) fikk også diagnosen sent, og fikk verre symptomer i overgangsalderen. – Problematisk at de ikke har fått vite dette på et tidligere tidspunkt, sier generalsekretær i ADHD Norge.

Publisert: Nå nettopp

Det er desember 2018. Silje Urke Antonsen har jobbet dag ut og dag inn de siste månedene.

Hun sliter med å snakke, har ingen kapasitet til å svare på spørsmål og sliter med å stå opp om morgenen.