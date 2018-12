MULIG NY BEHANDLING: Ny forskning ved Universitetet i Bergen viser at naboceller fra bukspyttkjertelen som produserer glukagon, kan ta over jobben til insulinproduserende celler. Foto: Luiza Ghila, Universitetet i Bergen

Ny forskning: I fremtiden kan kroppens egne celler kurere diabetes

HELSE 2018-12-13T09:08:09Z

Forskere kan være et steg nærmere en ny behandling av diabetes. Funnene i en ny studie viser at naboceller kan ta over jobben til skadede insulinproduserende celler.

Publisert: 13.12.18 10:08 Oppdatert: 13.12.18 11:31

Forskerne bak studien, som nylig ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Nature Cell Biology , mener at funnene kan gi muligheter for nye behandlingsformer i fremtiden.

Diabetes skyldes at insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen ikke lenger klarer å produsere insulin, eller at insulinet virker for dårlig. Insulin er nødvendig for å regulere blodsukkernivået.

Personer med diabetes kan i dag måtte tilføre kroppen insulin.

I Norge har i underkant 250.000 personer diabetes i dag, hvorav 28.000 har type-1 diabetes (insulinavhengig diabetes), mens 220.000 har type-2 diabetes (som til dels skyldes nedsatt insulinproduksjon).

Forskeren ved Universitetet i Bergen har samarbeidet med utenlandske forskere i Sveits , USA og Japan , og funnet ut at naboceller til bukspyttkjertelen – som produserer glukagon – kan ta over jobben til skadede eller manglende insulinproduserende celler. Cellene kan altså endre identitet og funksjon.

Dette har forskerne funnet ut gjennom museforsøk i Sveits.

Luiza Ghila er nå postdoktor ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen, og understreker at det fortsatt vil være behov for ytterligere studier:

– Dette kan være starten på en helt ny behandlingsform i fremtiden, hvor man kanskje slipper å tilføre kroppen insulin, sier hun til VG.

Hun er en av tre hovedforfattere av studien, som er gjennomført i laboratorium i Genève i Sveits.

I studien skriver forskerne at det bare er to prosent av nabocellene i bukspyttkjertelen som de har sett endre funksjon, slik at de kunne produsere insulin.

Men de er fortsatt optimistiske for mulighetene dette kan skape i fremtiden:

– Dersom vi klarer å forstå mekanismene bak cellenes fleksibilitet på en enda bedre måte, så kan vi kanskje få enda flere celler til å endre funksjon og begynne å produsere insulin, sier Ghila til VG.

Ghila sier dette er første gang i historien at man har klart å beskrive de mekanismene som gjør at cellene bevarer sin identitet.

– Dette er ikke en passiv, men en aktiv prosess, som skyldes signaler fra nabocellene. Ved å bruke et medisinsk stoff som påvirker signalstoffene, så klarte forskerne å øke antall insulinproduserende celler med fem prosent mot to, i dyreforsøk, sier hun.

Postdoktoren mener denne nye kunnskapen om cellene er lovende, og at det kan føre til nye behandlinger også for andre sykdommer:

– Evnen som spesialiserte celler har til å endre sin funksjon, kan være en avgjørende oppdagelse i å behandle andre sykdommer som skyldes celledød, som Alzheimers sykdom og hjerteinfarkt. Nå har vi sett at kroppen kan gjøre denne jobben selv, sier hun.