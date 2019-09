Ny behandling for pasienter med hjertesvikt

Sander Martinsen (21) hadde et såkalt stivt hjerte. Han fikk beskjed om at han hadde ti år igjen å leve. Norske forskere utvikler nå en ny hjertepumpe som kan bli den første livreddende behandlingen for pasienter med denne typen hjertesvikt.

Nå nettopp