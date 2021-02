Therese slet med underlivssopp: Slik ble hun kvitt kløen

Sopp i underlivet rammer tre av fire kvinner. Kløen gjorde at Therese (27) ikke kunne sove eller ha sex med sin partner. Til slutt fant hun den uventede redningen.

Av Ida Lokland og Moa Alfredson, Aftonbladet

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er helt sykt at den så liten ting var løsningen på et problem som jeg har hatt i over 10 år, sier Therese Larsson.