Maten som hjelper mot treg mage

At fiberrik kost og tilstrekkelig væske er godt for tarmen, har du sikkert hørt før. Men en type snacks kan også gjøre underverker for tarmsystemet, ifølge ekspertene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Treg mage eller forstoppelse er svært vanlig, og det blir vanligere jo eldre du blir.