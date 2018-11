Store forskjeller: Bedre potens med prostataoperasjon i Tyskland

Knut (63) er en av flere nordmenn med prostatakreft som har betalt hundretusener for operasjon i Hamburg - her har pasientene lavere risiko for tilbakefall og bevarer potensen i større grad enn de som opereres ved Oslo universitetssykehus, viser ny studie.

Her er forskjellene - og metoden som skiller sykehusene.