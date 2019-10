Test deg selv: Er du farlig stresset?

Alt stress er ikke farlig, men en langvarig følelse av å leve under press kan utløse sykdom. – Det går an å håndtere stress, forandre situasjonen din og få et bedre liv, sier stressekspert.

Katarina Forsberg/Aftonbladet

Edda Drægni

