Anne-Cathrine (51) har føflekkreft: - Det er ingen brunfarge det er verdt å dø for

Trebarnsmor Anne-Cathrine (51) har uhelbredelig føflekkreft med spredning, og mener det er ingen brunfarge det er verdt å dø for. Nye tall viser at Norge ligger på verdenstoppen i denne kreftformen. Her kan du ta føflekk-testen og få ekspertenes råd for å forebygge sykdommen.

Nå nettopp

– Føflekkreft er en av de vanskeligste kreftformene å behandle, men til gjengjeld en av de enkleste å forebygge, sier Anne Cathrine W. Schneider.

