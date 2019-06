Kirsti (64) var benskjør - vant VM-medalje i styrkeløft

Da Kirsti Løken (64) ble diagnostisert med beinskjørhet i 2011, ga legen henne to valg. For to uker siden tok hun bronsemedalje i VM i styrkeløft for seniorer.

Grepet strammer seg rundt vektstangen. Hun har akkurat lagt på to nye vektskiver, nå veier stangen og vektene til sammen 105 kilo.