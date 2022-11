Toppleder Frank (62) fikk Alzheimers: − Har vært en langsom prosess

På jobb undret kollegaene seg over at sjefen deres Frank Øvrewall (62) forandret seg. Hjemme hadde kona Kari lenge lagt merke til at noe ikke stemte.

Det var mange små ting folk rundt ham stusset på. Kona Kari reagerte på at han jobbet mer enn før og at han ikke lenger var like ivrig til å gå på jakt som han pleide.