VAKSINEBUSS: I Henham Park i Suffolk i England kan festivalgåere ta coronavaksinen i en buss. Foto: Jacob King / PA Wire

Nye tall: Så godt beskytter vaksinene mot deltavarianten

Fullvaksinerte har god beskyttelse mot alvorlig sykdom av deltavarianten. Men forskerne er uenige i hvor mye beskyttelse én vaksinedose gir.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Nøyaktig hvor godt vaksinene beskytter mot coronaviruset, kan være vanskelig å måle.

Forskere fra Canada, England og Israel har lagt data fra virkeligheten til grunn for å estimere hvor god ulike vaksiner beskytter mot deltavarianten.

Selv om resultatene er sprikende, er alle enige om at to vaksinedoser gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

Canada: God beskyttelse etter én dose

Kanadiske forskere har brukt data om testing og vaksinasjon fra Ontario i Canada.

Beskyttelse etter vaksinene fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca er vurdert mot de fire bekymringsvariantene alfa, beta, gamma og delta. Studien ble publisert 16. juli og er ikke fagfellevurdert.

Hva er de ulike variantene? Alfavarianten (B.1.1.7) ble først oppdaget i England. Betavarianten (B. 1.351) ble først oppdaget i Sør-Afrika. Gammavarianten (P. 1) ble først oppdaget i Brasil. Deltavarianten (B1.617.2) ble først oppdaget i India. Vis mer

– Våre funn antyder at selv én dose av en av disse tre vaksinene gir betydelig beskyttelse mot disse fire bekymringsvariantene, og to doser vil sannsynligvis gi enda høyere beskyttelse, heter det i rapporten.

De kanadiske forskerne mener det kan lønne seg med et lengre intervall mellom dose én og to for å beskytte flere raskere.

I rapporten er vaksinenes beskyttelse mot både mild og alvorlig sykdom vurdert, og etter både én og to doser – så langt det har latt seg gjøre:

England: Mindre beskyttelse for fullvaksinerte

Public Health Enlgand er langt fra like optimistiske i sine estimat i en studie publisert i The New England Journal of Medicine 21. juli.

Ifølge de britiske forskerne gir én dose Pfizer eller AstraZeneca langt mindre beskyttelse mot deltavarianten, med henholdsvis 36 og 31 prosent.

– Det ble kun notert mindre forskjeller i vaksinenes effekt etter to doser for deltavarianten sammenlignet med alfavarianten. De absolutte forskjellene var mer synlige etter én dose, skriver britene og fortsetter:

– Disse funnene støtter arbeidet for å maksimere vaksinasjonsgraden med to doser i sårbare deler av befolkningen.

De britiske forskerne har kun vurdert vaksineeffekt mot mild sykdom. Antall tilfeller og oppfølgingsperioden var på tidspunktet ikke tilstrekkelig for å estimere vaksineeffekten mot alvorlig sykdom, inkludert sykehusinnleggelser og død, heter det i rapporten.

Israel: Mindre beskyttelse for fullvaksinerte

Israels helsedepartement oppdaterte 20. juli sine estimat for beskyttelse mot deltavarianten for fullvaksinerte.

Helsedepartementet har vurdert beskyttelse mot smittespredning, i tillegg til mild sykdom, sykehusinnleggelse og alvorlig sykdom og død.

Ifølge Israels helsedepartement har vaksinene kun 41 prosent effekt mot mild sykdom. Det er betydelig lavere enn andre estimat.

Men fullvaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død.

Dataene fra Israel peker i tillegg på at Pfizer-vaksinen er 39 prosent effektiv mot smittespredning av deltavarianten.

Men: Tallene i studien er små og det kan være flere elementer som gjør Israels estimater mer negative.

Styreleder for Israels corona-ekspertgruppe Dr. Ran Balicar sier at utfordringene med å lage nøyaktige estimater er enorme, ifølge The New York Times.

Men ifølge avisen har dataene likevel ført til bekymring om vaksinene kan miste effektiviteten i møte med deltavarianten.