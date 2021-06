Slik påvirker overvekt og fedme helsen din

Overvekt og fedme kan øke risikoen for en rekke sykdommer. Forskning viser at høy vekt kan knyttes til 12 ulike kreftformer. Ifølge ekspertene skal det bare en relativt liten nedgang i vekt til for å få en betydelig helsegevinst.

