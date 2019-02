Jon hatet jobben: Fikk råd fra legen om å si opp

Mistrivsel på jobben kan gjøre deg syk. Jon ble lykkelig av å si opp. – Jeg skjønte tidlig at det ikke var noe for meg. Det føltes ut som at jeg var på vei galt sted, sier han.

Dette skjer med kroppen din når du hater jobben din.

