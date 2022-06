Raser mot kutt til senter mot spiseforstyrrelser: − Kan redde liv og helse

KrF, MDG, Høyre, Frp og Norges største ungdomsråd mener helseministeren ikke tar arbeidet med å forebygge spiseforstyrrelser nok på alvor.

– Lavterskeltilbud mot spiseforstyrrelser må prioriteres nå, sier Sandra Bruflot (H) i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Høyre er bekymret for økt ventetid både for alvorlig syke barn og unge som venter på behandling i spesialhelsetjenesten, og de som bare trenger noen å snakke med.

VG skrev denne uken om at Norges største lavterskeltilbud for spiseforstyrrelser må avvise barn og unge som trenger hjelp.

Barn ned i åtte års alderen ringer.

Men ventetiden er rekordlang hos Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS).

Noen må vente i opptil tre måneder før de får snakket med noen om sine problemer med mat og kropp.

– Antall henvendelser fra unge under 18 år har doblet seg under pandemien, sa generalsekretær Irene Kingswick.

FORVERRET: Irene Kingswick, generalsekretær i ROS, sier midlene de fikk i 2020, nesten før pandemien startet, ikke strekker til med dagens økning i spiseforstyrrelser.

Vil kreve mer

I fjor slo helsevesenet alarm om sprengt kapasitet i behandlingen av unge med spiseforstyrrelser. Tall fra Norsk pasientregister viser at antall spiseforstyrrelser økte med 62 prosent fra 2019–2020. Barn ned i tiårsalderen er innlagt med alvorlige spiseforstyrrelser, meldte NRK i vinter.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa til VG tidligere denne uken at hun også er bekymret for utviklingen. Derfor har regjeringen satt av 350 millioner kroner blant annet for å styrke lavterskel helsetilbud i kommunene og til nye oppsøkende samarbeidsteam for dem med alvorlige psykiske lidelser.

Men hun ville ikke love mer penger til ROS.

Ros søkte om 20 millioner kroner over statsbudsjettet for 2022, men fikk syv millioner. To millioner mindre enn året før.

Det opprører KrF, Frp og MDG som sier at de vil kreve 13 millioner kroner til ROS over revidert nasjonalbudsjett. Høyre ville gi ti millioner kroner ekstra til ROS i koronakrisepakken i januar, men det ble nedstemt.

KØER: – Hva skal statsråden gjøre for å få ned ventetiden? Hvor lenge skal et barn eller en ungdom med et vanskelig forhold til mat og kropp måtte vente? spør Sandra Bruflot (H) i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Køene vokser

Nå jobber Høyre for at regjeringen skal sette av 25 millioner kroner til spesialisthelsetjenesten for å få ned ventetidene for barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser.

Høyres Bruflot etterlyser en tydeligere plan for hvordan de unge med spiseforstyrrelser skal hjelpes og hva helseministeren tenker å gjøre med de stadig voksende køene.

– Helseforetakene sier de aldri har behandlet flere, de bruker mer tid og penger på å behandle unge med spiseforstyrrelser. Likevel vokser køene, sier Bruflot og viser til tall fra Helsedirektoratet.

For barn og unge i psykisk helsevern har ventetidene i snitt økt med nesten en uke fra 2020 til 2021, bare siden januar i år har gjennomsnittlig ventetid økt til 54 dager.

Unge venter seg syke

Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet de Grønne mener det er «helt hårreisende» at ROS får reduserte midler til drift i en tid hvor de opplever større pågang enn før.

– Koronapandemien har forsterket konsekvensene av at psykisk helse har blitt systematisk underprioritert av regjering etter regjering. ROS er et viktig lavterskeltilbud som kan redde liv og helse. Mange unge mennesker venter seg syke, sier Nguyen Berg til VG.

FOREBYGGENDE: MDGs Lan Marie Nguyen Berg mener vi må styrker kompetansen og tilbudet i kommunene, og blant annet gi statlig støtte til psykologtjeneste for studenter.

Mer kunnskap i skolen

Ungdommen er heller ikke fornøyd med arbeidet som gjøres for barn og unge med spiseforstyrrelser.

– Helsemyndighetene tar ikke spiseforstyrrelser nok på alvor. Vi må handle nå, sier Antonio Gade Wilhelmsen Serri, leder i Ungdommens Fylkesråd i Viken, Norges største ungdomsråd og øverste folkevalgte for 300.000 barn og unge.

SKOLEHJELP: – Helsesykepleier er travel og læreren har ikke nok kompetanse eller tid. Vi må ha mer kunnskap om spiseforstyrrelser inn i skolen, sier Antonio Gade Wilhelmsen Serri, leder i Ungdommens Fylkesråd i Viken.

Han sier skolen har en unik mulighet til å forebygge og spre kunnskap om spiseforstyrrelser.

– Lærere og helsesykepleiere kan møte elevenes utfordringer med mat og kropp før problemene blir store. Dessverre er det få som opplever den støtten i skolen i dag.

Fortsatt ingen løfter til ROS, men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skriver i en e-post til VG at hun blant annet vil styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten for å fange opp barn og unge tidlig.

VG har bedt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol beskrive mer konkret hvilke tiltak mot spiseforstyrrelser som nå igangsettes.

Hun svarer i en e-post og viser igjen til «de 350 millionene» som skal gå til å bygge ut lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene og oppsøkende og tverrfaglige team. De alvorlig syke skal også prioriteres.

– Jeg har gitt et tydelig signal til sykehusene om at arbeidet med spiseforstyrrelser skal prioriteres høyt, skriver hun.

– Hva skal statsråden gjøre for å få ned ventetiden – både innen lavterskel og spesialhelsetjeneste?

– Foruten økte bevilgninger til sykehus og kommuner, innfører vi vurderingssamtale for alle som henvises til BUP for raskere og mer tilpasset hjelp, skriver ministeren og lover at hun vil stoppe nedbyggingen av sengeplasser i psykisk helsevern.

– Hvor lenge skal barn og unge måtte vente på å få hjelp?

– De bør få hjelp så fort som mulig. Det er viktig å søke hjelp tidlig, for eksempel hos fastlegen eller hos helsesykepleier. Vi vet at mange venter lenge før de søker hjelp for spiseforstyrrelser, ofte mer enn 5 år.