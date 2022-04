Ny studie om tinnitus kan gi håp om behandling

Forskere mener å ha funnet en objektiv metode for å diagnostisere tinnitus, og et tydelig mønster for hvem som har høyere risiko for senere å utvikle konstant tinnitus. Metoden kan gi håp om behandling, mener norsk ekspert.

For personer som er rammet av tinnitus (øresus) kan det være en plagsom tilstand. For noen høres det ut som en svak lyd i bakgrunnen, for andre et høyt pip og hyl som aldri stopper.