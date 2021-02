Klamydia endret alt: Randi er ufrivillig barnløs

En klamydiainfeksjon for over ti år siden har forfulgt Randi i kampen for å bli gravid. Når 28-åringen ser tilbake, er det spesielt en ting hun gjerne skulle ha gjort annerledes.

Astrid Mortensen/Ekstra Bladet

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden