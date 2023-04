Mange har sykdommen uten å vite det: Slik oppdages og behandles grønn stær

Det anslås at rundt 40 000 nordmenn har grønn stær - uten å være klar over det. Her er symptomene du bør være på vakt for om du sliter med synet.

Mer enn halvparten av den norske befolkningen tror at man selv kan oppdage øyesykdommen grønn stær, og at den gir tydelige symptomer i form av for eksempel sløret syn, hodepine eller vondt i øynene.