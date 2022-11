Ny studie om kunstige søtningsstoffer: Slik påvirkes tarm og blodsukker

Er søtningsstoffene skadelige? En ny studie har avdekket forstyrrelser i bakteriefloraen og i reguleringen av blodsukkeret. Dette er hva eksperter sier om funnene.

Du finner det blant annet i brus, desserter, yoghurter, pastiller, saft og energidrikker. Produkter med kunstige søtningsstoffer er for mange blitt et selvsagt valg for å kutte ned på sukkerinntaket.