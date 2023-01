Eksperter: Slik virker omega-3 på hjernen

Forskning tyder på at omega-3 kan forebygge hjerneslag og depresjon, og øke våre kognitive evner. Men kan fettsyren også bringe oss et skritt nærmere en løsning på demensgåten?

– Vi har lenge visst at omega-3 fettsyrene er viktig for hjertehelsen vår. Nå blir vi stadig mer klar over at disse fettsyrene er vel så viktige for å ha en god hjernehelse.