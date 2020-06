FLERE KAN VÆRE IMMUNE: Bildet viser en coronatest som påviser om man har viruset i kroppen. Foto: Gisle Oddstad

Ny, svensk immunitetsstudie: – Grunn til forsiktig optimisme

Immunitet mot coronaviruset kan være høyere enn først antatt, ifølge en ny svensk studie. Men det er behov for mer data, ifølge forsker Gunnveig Grødeland.

Forskere ved Karolinska institutet i Sverige viser at flere med milde symptomer eller uten symptomer på coronaviruset kan være immune, til tross for at de ikke har antistoffer i kroppen.

Kroppen har ulike immunresponser som kan beskytte mot virus: Antistoffer og såkalte t-celler, hvite blodceller som er spesialisert på å gjenkjennevirus, anses å være de to hovedtypene.

Testing av antistoffer har fått mye oppmerksomhet tidligere for å måle immunitet i befolkningen. En spansk studie i midten fra midten av mai, viste at kun en liten prosentandel av befolkningen hadde antistoffer i blodet selv om landet har vært hardt rammet av viruset.

Nå mener svenske forskere at dobbelt så mange kan ha utviklet immunitet gjennom t-celler enn antistoffer. Det sier en av forfatterne bak studien Marcus Buggert.

– T-celler kan være viktig

Antistoffer skilles ut av immunceller og legger seg rundt virus for hindre viruset å trenge seg inn i kroppen. t-celler kan gjenkjenne celler som allerede er bitt infisert med virus og drepe dem.

Det forklarer forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo Gunnveig Grødeland.

– Studien bekrefter det vi har trodd ganske lenge: At t-celler kan være viktige, sier hun.

Grødeland understreker at studien ikke endelig viser at t-celler kan beskytte mot virusinfeksjon, men at man ved andre sykdommer, som SARS, vet at de sannsynligvis gjør det.

– Vi ser også, som tidligere indikert, at det ser ut som t-celler simulert av sesongbaserte coronavirus er til stede. Det kan øke sannsynligheten for at t-celler har noe å si for beskyttelse, sierhun.

Studien viser altså ikke at t-cellene beskytter kroppen mot coronaviruset, men at de er til stede.

– Grunn til forsiktig optimisme

– Studien gir grunn til forsiktig optimisme, sier Grødeland.

Men hun understreker at det er for få som har deltatt i studien for å kunne si noe om gyldig den er i befolkningen. I overkant av 200 personer har deltatt, noen med milde symptomer, noen uten symptomer, i tillegg til friske blodgivere som donerte blod i mai 202 og 2019 – som en kontrollgruppe.

Innlagte pasienter ble testet og deres familiemedlemmer uten symptomer som kom hjem fra skiferie i Alpene i mars.

– Vi må ha flere personer for å bekrefte funnene. Vi må ha mer data. Også må den beskyttende effekten forskes på, sier hun.

Både antistoffer og t-celler er sentrale i utviklingen av coronavaksinen.

– Så det er absolutt grunn til å forske mer på t-celler, sier Grødeland.

