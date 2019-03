TØFFE TAK: Pasienter med ben- og bløtvevskreft må ofte igjennom både cellegift, strålebehandling og operasjoner. Foto: Lise Åserud/SCANPIX

Lovende kreftmedisin for barn

(VG Nett) Britiske forskere er på sporet av en effektiv medisin mot benkreft.

Geir Arne Johansen (DinSide Helse)

Ben- og bløtvevskreft: Består av to hovedgrupper: bensarkom og bløtvevssarkom. Disse er igjen delt i mange forskjellige undergrupper: Av bensarkomene er det tre hovedtyper: Osteosarkom og Ewing sarkom, som særlig angriper barn og unge, og Kondrosarkom som ofte opptrer hos voksne og eldre. Arvelige egenskaper spiller en viss rolle for utviklingen av noen sarkomformer. Nedsatt immunforsvar, radioaktiv stråling og forurensning ser også ut til å kunne påvirke utviklingen av enkelte sarkomtyper. Ved bløtvevssvulster merker pasienten ofte en kul, men har sjelden smerter. Ved bensarkom kommer ofte symptomene i form av smerter. Kilde: Radiumhospitalet Vis mer vg-expand-down



Ben- og bløtvevskreft (sarkomer) er sjeldne, ondartede svulster som oppstår i knokler, muskulatur, fett og annet bindevev. Til sammen utgjør de cirka én prosent av alle kreftsvulster. I Norge får om lag 200 personer diagnosen hvert år, hvorav cirka tjue prosent er bensarkom og resten bløtvevssarkom.

Funnet av ny medisin gir nå nytt håp om behandling av ben- og bløtvevskreft, såkalte sarkomer, hos barn. Medisinen som har fått navnet RH1 påvirker kreftcellene til å utslette seg selv.

Dreper kreftceller

Alle celler har normalt en innebygget «selvmordsmekanisme», som aktiveres når de blir skadet eller i tilfeller hvor celleformeringen kommer ute av kontroll. Kreftceller har ikke denne funksjonen.

Det var forskere ved Canser Research UK`s Paterson Institute som i et laboratorieforsøk oppdaget at medisinen RH1 tar knekken på om lag halvparten av kreftcellene som opptrer i varierte former av ben- og bløtvevskreft hos barn, melder

- Tøff behandling

Kirsten Sundby Hall er leder for program for ben- og bløtvevsvulster ved Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet. Hun kjenner ikke til den nye medisinen, men ønsker den velkommen.

- Vi trenger absolutt ny medisin. Kreftpasienter med denne diagnosen gjennomgår en av de tøffeste behandlingene vi har. Både cellegift, kirurgi og stråling inngår i behandlingen av sykdommen, og operasjonene er ofte store og kompliserte, forklarer hun.

Radiumhospitalet behandler de fleste sarkompasienter i Norge, (cirka 80 prosent), og er Nasjonalt kompetansesenter for sarkomer.

Optimistisk

Nå er forskerne ivrige etter å teste medisinen på barn, og lederen av undersøkelsen, Dr. Guy Markin, er optimistisk:

- Det blir spennende å se hvilken effekt medisinen vil ha på barn, etter de positive testresultatene vi har sett så langt. Vi håper dette bare er begynnelsen av en rekke nye behandlingsmetoder for barn med kreft, sier han.

I Storbritannia får om lag 160 barn en form for benkreft hvert år.