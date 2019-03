arrow-left

arrow-right expand-left GOD OPPFØLGING: Marit Haugedahl (på benken) går regelmessig til kontroll på Rikshospitalet for en medfødt hjertesykdom. Her lar hun seg undersøke, mens statsminister Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad, følger nøye med.

Regjeringen lanserer ny kvinnehelsestrategi: Utvider ordningen med gratis prevensjon

RIKSHOSPITALET (VG) Celleprøven skal erstattes med en enklere test og prevensjon blir gratis for flere. Med kvinnehelse som fanesak håper Statsminister Erna Solberg at norske kvinner vil ha fokus på noe annet enn abortsaken 8. mars.

Den første flertallsregjeringen ledet av fire kvinner noensinne kan vente seg alt annet enn jubel på kvinnedagen: Det er varslet at flere vil demonstrere mot endringene i abortloven. Blant annet har Unge Venstre varslet at de vil marsjere mot sin egen regjering under parolene.

Selv om den omdiskuterte paragraf 2C ikke vil bli endret, er de borgerlige partiene enig om å endre loven slik at det ikke lenger er fritt fram for fosterreduksjon, også kalt tvillingabort.

– Jeg synes det er et vanskelig, men viktig refleksjonsområde. Vi har valgt å regulere et område som ble tillatt i 2016, uten at man hadde den samme store diskusjonen om det var det riktige den gangen. Jeg oppfatter ikke dette som et angrep på kvinners selvbestemmelsesrett, men som en vurdering av regler og etiske valg, sier Solberg til kvinnene som vil demonstrere på kvinnedagen.

VG møter partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og fungerende partileder i KrF Olaug Bollestad på Rikshospitalet noen dager før kvinnedagen. De er her for å snakke om kvinnehelse, men innser at abortspørsmålet kan bli altoverskyggende denne fredagen.

– Det er ingen andre land i Europa som har gjort en slik endring, men det er ikke alltid en målestokk på om noe er riktig. Fagmiljøene som utfører disse inngrepene har påpekt utfordringen ved at man vet for lite om hva som skjer med den tvillingen som blir igjen ved en eventuell abort, sier Bollestad.

– Jeg opplever ikke dette som et angrep på kvinnene.

– Trine, du har varslet en omkamp om dette, hva tenker du nå?

– Vi kommer til å gå på valg på Venstre sitt program, så jeg står for det. Men jeg tror ikke dette er en så stor endring som mange skal ha det til.

Fokus på kvinnehelse

I forbindelse med kvinnedagen lanserer de fire partilederne strategien «Seks punkter for bedre kvinnehelse».

– Det handler om å gi fokus, og å gi status. Og sørge for at vi forsker på begge kroppene - mannen og kvinnens, sier Grande.

De seks punktene er:

Forskning: Sørge for at Forskningsrådet prioriterer kvinners helse. Reproduktiv helse: Utvide ordningen med gratis prevensjon for kvinner opp til 24 år. Kreft: Erstatte dagens celleprøve for å oppdage livmorhalskreft med en enkel HPV-test, vurdere utvidelse av aldersgruppen som inviteres til screening (mammografiscreening). Nye pakkeforløp: For sykdommer som typisk rammer kvinner som muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse. Det skal legges frem en plan for hvordan dette gjøres før sommeren. Pårørendestrategi: Historisk har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet. Vil legge frem egen strategi for å kombinere omsorg for sine nære og jobb. Internasjonal kvinnehelse: Styrke innsatsen for global helse; særlig vaksinasjon.

Færre uønskede svangerskap

– Vi vet at det har vært litt vekslende kvalitet på informasjonen til kvinner i en sykdomssituasjon. Kvinner har andre symptomer, men mye av informasjonen som har vært tilgjengelig på nett har vært tilpasset menn. Derfor er det viktig at vi går foran - på vegne halvdelen av befolkningen, sier Siv Jensen.

Regjeringen vil blant annet legge frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år. Derfor utvides ordningen med gratis langtidsvirkende prevensjon gradvis opptil kvinner er 24 år.

– Sosial kontroll er et alvorlig helseproblem for mange innvandrerkvinner. Omskjæring skjer og vi kan ikke lukke øynene for det. Regjeringen vurderer nye tiltak, blant annet å tydeliggjøre foreldrenes ansvar for avverge og anmelde slike alvorlige overgrep mot kvinner og deres rett til å bestemme over egen kropp, sier Jensen.

– Jeg tror også det er en fordel for unge jenter som studerer, og som ikke er i fast forhold. Vi må innrømme at det går an å glemme p-pillen på en sen lørdagskveld, så den nye ordningen er en tilpasset dagens virkelighet.

– Men da får jo ikke norske kvinner flere barn heller?

– Vi vil gjerne at de barna skal være villet og ønsket, sier statsministeren.

Mer forskning på fraværsykdommer

Solberg forteller at regjeringen ønsker mer forskning på sykdommer som rammer kvinner. Ikke bare dødelige sykdommer, men sykdommer som gjør at kvinner blir stående utenfor arbeidslivet.

– Vi ser veldig godt i fraværsstatistikk at det er en overhyppighet av kvinner som har ryggproblemer, er utmattet eller sliter med andre kroniske sykdommer. Vi ønsker å forske mer på dette, for å finne årsaken.

Hun varslet videre at regjeringen planlegger et toppmøte om kvinnehelse til høsten.

