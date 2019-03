Julianna (33) ble utbrent av å være arbeidsledig

Julianna Weber (33) hadde ikke noen jobb å gå til etter at mammapermisjonen var over. Hun endte opp som utbrent. – Jeg følte meg så mislykket og tenkte: «Jeg har ikke rett til å si at jeg har det sånn, når alle andre jobber og jeg bare er hjemme», sier Julianna om perioden om utbrent.