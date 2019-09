Lege: Seks myter om analsex

Lege mener det er mange misforståtte myter om analsex. Hva skal man gjøre for at det blir best mulig - og hva skal dere unngå? Ekspertene gir deg svaret.

23. mars 2018

– Analsex omfatter en bredere type sex enn penis som går inn og ut av rumpehullet, og det er flere som har analsex enn det fordommene skulle tilsi.