Han skjønner det på legens ansiktsutrykk. Nå er det alvor.

– Dette skal du dø av, eller med

For to år siden mottok Haakon (30) beskjeden som skulle endre hans liv for alltid.

Av Lena Rustan Fidjestad og Sondre Transeth (foto)

Året er 2015. Haakon Andve åpner øynene på gulvet i hjemmet i Taiwan, hvor han jobber som skipsmegler.

Han har besvimt og slått hodet i et skap. Da han våkner har han spasmer i armer og bein.