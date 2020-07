CORONAEKSPERT: Anders Tegnell, statsepidemiolog i Sverige. Foto: Pontus Orre

Norsk ekspert om Tegnells påstander: – En gjettekonkurranse

Statsepidemiolog Anders Tegnell tror Sverige får det lettere enn Norge i en potensiell ny smittebølge. En norsk ekspert kaller påstanden for en gjettekonkurranse, mens 25 svenske forskere går hardt ut mot landets strategi.

– Jeg tror vi kommer til å komme lettere unna hvis vi får lignende scenarioer i Sverige og Norge med et økt antall tilfeller, ettersom vårt opplegg er mindre dramatisk, sa Sveriges statsepidemiolog under en pressekonferanse tirsdag.

Anders Tegnell påpekte at norske myndigheter har flagget at de vil gjeninnføre restriksjoner ved et eventuelt nytt stort utbrudd. Han understreker at han ikke tror Sverige er bedre rustet enn Norge, men at han likevel tror de vil slippe bedre unna.

– Tiltakene her er allerede på plass, derfor blir det ikke like drastiske forandringer som i Norge, som å stenge skoler. Det får jo store konsekvenser, sier han og viser til at han også mener det er flere i Sverige som er immune for viruset enn i Norge.

EPIDEMIOLOG: Professor Eiliv Lund ved UiT er epidemiolog og kreftforsker. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Den svenske Folkhälsomyndigheten har vurdert at personer som ikke utvikler antistoffer mot viruset, likevel vil være immune i minst et halvt år. De regner derfor alle som har testet positivt for viruset som immune.

– Vi ser ingen som blir syke med covid-19 to ganger. Derfor er det vår vurdering at selv om man ikke får antistoffer, så er man immun om man har hatt diagnosen, sikkert i minst seks måneder, sier Tegnell.

I et nytt brev viser imidlertid 25 svenske forskere og leger til studier som sier at rundt ti prosent i Sverige nå har antistoffer.

– Gjettekonkurranse

Epidemiolog og kreftforsker Eiliv Lund (72) ved Universitet i Tromsø (UiT) har hatt helsetilstand og sykdomsutbredelse i en befolkning og årsaker til sykdom og død som fagfelt gjennom 30 år. Han mener at ingen kan spå utfallet av en ny eventuell smittebølge.

– Det er en gjettekonkurranse, sier Lund til VG om påstanden til Tegnell.

Han sier videre at Sverige har valgt en helt annen linje enn Norge, som ingen vet hvor vil ende.

Ifølge Lund er det for mange faktorer i bildet til at man kan si noe sikkert om de ulike corona-strategiene. Blant annet vil faktorer som befolkningstetthet, helsetilstand og kvaliteten på helsevesenet, være avgjørende for hvordan pandemien rammer ulike land i verden.

På spørsmål om flokkimmunitet i Sverige vil bidra til at landet er bedre rustet enn Norge ved en ny smittebølge, sier Eiliv Lund:

– Ja, litt mer rustet. Men flokkimmunitet på ti prosent vil være for lavt til å hindre en ny bølge.

Han mener også at både Sverige og Norge generelt vil være bedre rustet om det kommer en ny bølge, og at begge land da vil se færre dødsfall.

– Rundt 60 prosent av dødsfallene i Norge og rundt 70 prosent i Sverige har skjedd på omsorgsinstitusjoner og i hjemmepleien. Kommer pandemien tilbake, vil det ikke komme en ny mengde dødsfall i disse institusjonene, sier Lund og legger til:

– Når du tar bort denne delen av dødsfall, vil ikke den neste bølgen være like dramatisk som første. Vi har isolert de mest sårbare. Det gjør utgangspunktet bedre i begge land.

Advarer mot den svenske strategien

I en tekst publisert hos USA Today advarer 25 svenske leger og forskere amerikanerne mot å velge samme strategi som Sverige i kampen mot coronaviruset:

«I Sverige har strategien ført til død, sorg og lidelse og på toppen av det hele er det ingen indikasjoner på at den svenske økonomien har klart seg bedre enn i mange andre land. For øyeblikket er vi et eksempel for resten av verden på hvordan man ikke skal håndtere en dødelig smittsom sykdom.»

Den samme gruppen har tidligere skrevet flere debattinnlegg hvor de har gått til frontalangrep på den svenske coronastrategien.

Ifølge VGs oversikt har 5667 coronasmittede personer mistet livet i Sverige til nå. Til sammenligning har Danmark registrert 611, Finland 329 og Norge 255 dødsfall på samme tidspunkt.

Sverige har også langt flere dødsfall per 100.000 innbyggere enn de andre nordiske landene. Sverige har registrert 56,1 dødsfall per 100.000 innbygger. Til sammenligning er Danmark nærmest av de nordiske landene, med 10,5 dødsfall per 100.000 innbygger.

Forskerne skriver at uavhengig av om flokkimmunitet har vært et mål eller en bieffekt for svenske myndigheter, er det ikke noe man har oppnådd ennå.

Får støtte av norsk ekspert

Tegnell får imidlertid støtte av en norsk ekspert i at man blir immun i minst seks måneder om man har hatt diagnosen.

– Det stemmer, sier Gunnveig Grødeland, forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Hun legger også til at Sverige trolig vil ha flere immune enn Norge i tiden fremover.

– De har hatt høyere smittespredning, og man venter at de har en høyere andel som er immune. Det er usikkert hvor mange prosent, men det er i alle fall 20 prosent som har immunitet i Stockholm. I Norge er det under to prosent, sier hun.

FORSKER: Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo. Foto: Håvard Rønning

Svenske helsemyndigheter har tidligere antatt at opp til 20 prosent av befolkningen i Stockholm har en såkalt t-celleimmunitet, i tillegg til 20 prosent som har antistoffer mot covid-19. T-celler er hvite blodceller som kan gjenkjenne celler som allerede er blitt infisert med virus og drepe dem.

Det er fremdeles usikkert om t-cellene kan beskytte mot coronaviruset. Men under det første SARS-utbruddet, viste det seg at t-cellene holdt seg over tid, lenger enn de seks månedene som man minst tror at noen med covid er immune, ifølge Grødeland.

– Det vil være sjelden om immuniteten bare varer i seks måneder. Så det er mulig at man kan ha en betydelig lenger beskyttelse enn de seks månedene. Men vi vet ikke enda, sier hun.

Nakstad tvilende til Tegnell

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at han stiller seg tvilende til uttalelsene til Tegnell om immunitet.

– Det er nye studier nå som viser at immuniteten kanskje ikke er veldig langvarig. Så hvor mange som faktisk er immune nå i Sverige, og som vil være det utover høsten, kan vi ikke avgjøre helt enda, forklarer han.

Nakstad mener risikoen for en ny bølge i Sverige og Norge er ganske lik, skriver NRK.

– Den risikoen er lav fordi vi har veldig gode systemer for testing og smittesporing av mennesker, sier han.

FHI: Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet. Foto: Trond Solberg

– Vanskelig å si noe om flokkimmunitet

Folkehelseinstituttet ønsker ikke å spekulere i om immuniteten vil gjøre Sverige bedre rustet enn Norge om en ny smittebølge treffer landene.

– Økt kunnskap om immunitet etter gjennomgått covid-19 er viktig, og vi lærer stadig mer, skriver overlege Are Stuwitz Berg til VG i en e-post.

Han skriver videre at det «foreløpig er for tidlig å si noe sikkert om hvordan befolkningens immunitet eller mangel på dette vil virke inn på det videre forløpet av dette utbruddet»

– Det er vanskelig å si noe sikkert om flokkimmunitet. Sluttresultatet når landenes tiltak skal evalueres vil også avhenge av utviklingen av, og tilgangen til, en effektiv vaksine, skriver Berg.

