MÅ BLI BEDRE: – En aktiv 40-åring må få tilbud om noe annet enn bare å spille bingo med folk som er 40–50 år eldre, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. Foto: Frode Hansen / VG

Listhaug: For lite kunnskap om unge med demens i kommunene

En ny norsk studie viser hjelpetilbudet til yngre med demens varierer i norske kommuner. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug er helt enig – og forventer at kommunene tar grep.

Nå nettopp







– Demensomsorgen i Norge er bygget opp med tanke på den eldre garde. Yngre med demens trenger et annet hjelpetilbud og tilnærming, sier lege og stipendiat ved Sykehuset Levanger og NTNU, Marte Kvello-Alme.

MÅ TENKE ANNERLEDES: – Yngre med demens har et langt sykdomsforløp foran seg. Vi må venne oss til å tenke på sykdommen som mye mer langvarig enn det vi normalt assosierer den med, sier forsker Marte Kvello-Alme. Foto: Privat

I fire år har hun ledet en studie om demenssykdommer hos yngre, altså personer som får symptomer før fylte 65 år.

Slik ble UngDemensstudien i Trøndelag utført ** Studien hadde som formål å kartlegge forekomst av og årsak til demens før 65 år i Trøndelag fylke i årene 2014–2018. ** Inkluderte pasienter hadde demens per 1. juli 2016. ** Forskerne benyttet seg av flere kilder for å identifisere pasienter: ** Primærkilde: Pasienter som ble diagnostisert med demens ved nevrologisk avdeling ved St. Olavs hospital og psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger. Avdelingene dekker cirka 90 prosent av befolkningen Trøndelag. ** Sekundære kilder: Andre sykehusavdelinger som utreder demens.

Pasientregistre tilhørende alle tre sykehus i Trøndelag (St. Olavs hospital, Levanger og Namsos Sykehus).

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). HAVO utreder pasienter med psykisk utviklingshemming og demens. Pasienter med Downs syndrom har høy risiko for å utvikle Alzheimers sykdom.

Regionalt senter for Huntingtons sykdom.

Kommunale hukommelseskoordinatorer.

Annet primært helsepersonell med oversikt over pasienter med demens i kommunen.

Aktivitetssentre for pasienter med demens.

Sykehjem.

Pårørende ble intervjuet per telefon. Vis mer vg-expand-down

Dette har tidligere ikke vært studert i Norge, og heller ikke i resten av Skandinavia. Nå er funnene fra UngDemensstudien som er gjennomført i Trøndelag publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Alzheimer’s disease.

2000 yngre med demens i Norge

Forskerteamet fra Sykehuset Levanger og St. Olavs hospital har saumfart samtlige av Trøndelags 48 kommuner og alle sykehus på jakt etter informasjon:

1: Hvor mange yngre med demens finnes blant de cirka 450.000 innbyggerne i fylket?

Svar: 390 personer, men det anses å være et absolutt minimumstall. Forskerne anser studien å være representativ for resten av landet og fant at det i Norge er 143 personer per 100.000 i aldersgruppen 45–65 år som lever med demenssykdom. Det er cirka 2000 personer, og Kvello-Alme kaller dette en «betydelig andel».

2: Hva slags tilbud får de fra kommunene?

Svar: Det er veldig variabelt. Pasientene er fordelt på ulike kommuner, og hver enkelt kommune har ikke kapasitet til å bygge opp et eget tilbud. Mens noen har både hukommelses-koordinatorer (som står for kontakten opp mot pasienter og pårørende) og demens-team, har andre kun en koordinator i 20 prosent stilling.

Fakta: Behov for eget tilbud til yngre Vesentlig forskjell for den som er rammet av demens og deres familie på å være eldre og å være midt i livet med de plikter og det ansvar det fører med seg. ● Ansvar for barn/ ungdom ● Eldre foreldre i live ● Kan stå i jobb ● Kjører bil ● Aktiv fritid ● Fysisk sprek/ sterk kropp som trenger mye bevegelse og aktivitet. ● Omsorgspersoner, relasjoner står i jobb/er opptatt på hver sine arenaer. ● Sykdommen medfører en rekke tapsopplevelser som ikke vil være til stede i eldre leveår. ● Brukerne kommer så tidlig i tilbud at de fortsatt har evnen til å tilegne seg nye kunnskaper og mestringsstrategier. Kilde: Elisabeth Østland, Lavollen aktivitetssenter for yngre med demens, Trondheim Vis mer vg-expand-down

I henhold til de nasjonale retningslinjene bør kommuner ha et tilpasset tilbud for yngre med demens.

Listhaug:–Altfor store forskjeller

– En aktiv 40-åring må få tilbud om noe annet enn bare å spille bingo med folk som er 40–50 år eldre, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Statsråden sier til VG at helsevesenet og kommunene hverken retter nok oppmerksomhet mot eller har nok kunnskap om yngre med demens. Hun forteller at mange kommuner gir gode tjenester, men at det er altfor store forskjeller.

ELDRE- OG FOLKEHELSEMINISTER: Sylvi Listhaug ble utnevnt i mars i år. Her prøver hun statsrådsstolen etter nøkkeloverrekkelsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

–Personer med demens skal få et like godt tilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Jeg er opptatt av at kommunene må tilby aktiviteter som passer den enkelte, ut fra hans eller hennes interesser, sier hun.

– Jeg møtte nylig Jannike, som fikk demens som 51-åring. Hun fortalte at hun savner tilbud om aktiviteter som passer for henne, der hun kan komme seg ut og røre på seg.

– Hvordan skal en kommune med en-to yngre demenspasienter håndtere dette?

– Kommunene må tilrettelegge så godt de kan. Dersom det er nødvendig, bør de samarbeide med andre kommuner for å kunne gi gode tilbud.

Familier i krisesituasjon

Yngre med demens kan ha små barn, være i kognitivt krevende yrker og relativt velfungerende–og hele familien befinner seg i en krisesituasjon, beskriver forsker Kvello-Alme.

– Veldig mange av pårørende og pasienter jeg har snakket med kjenner på at de ikke får et godt nok tilbud fra kommunen, sier hun.

les også Helenes far led av demens:–Det er vondt å se et sterkt menneske svinne

En følge av sykdommen er passivitet og tiltaksløshet. Blir de sittende hjemme, øker forekomsten av depresjon og nedsatt livskvalitet.

FAKTA: DEMENS Trolig er det mellom 80.000 og 100.000 som lever med demens i Norge i dag. Det anslås en fordobling av personer med demens i Norge fram mot år 2040.

UngDemensstudien i Trøndelag fant at det er cirka 2000 mennesker mellom 45–65 år som lever med demens i Norge. «Gullstandarden» har vært en engelsk studie fra 2003. Tallene som presenteres i Kvellos studie er høyere, men hennes resultater er i tråd med en nyere studie fra Australia.

Demens er fellesbetegnelsen på flere hjernesykdommer som medfører kognitiv svikt og andre funksjonstap.

Demens utvikler seg langsomt over tid og kan ikke kureres. Forverringen skjer raskere etter hvert.

De fleste pasienter med demens dør i løpet av en tiårsperiode etter at diagnosen er stilt, enten av demens eller andre årsaker.

Alzheimers sykdom utgjør anslagsvis 60 prosent av all aldersdemens, også hos yngre.

Det finnes til enhver tid rundt 300.000 nære pårørende til demenssyke i Norge. Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk helseinformatikk, UngDemensstudien Vis mer vg-expand-down

–Hva sier kommunene selv?

– Ikke alle ser behovet. Men kommuneøkonomi spiller selvsagt inn, og flere formidler at det er tungt, blant annet fordi de mangler ressurser, sier hun.

– Mitt ønske er at man skal se utover kommunegrensene og samle regionene.

Pårørendestrategi og demensplan

Statsråd Sylvi Listhaug forteller at regjeringen har sørget for at alle kommuner fra 1. januar 2020 får en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

– Jeg forventer at denne plikten følges opp, sier hun.

les også Ti tegn på Alzheimers og demens du ikke må overse

Statsråden legger til at regjeringen mot slutten av året skal legge frem en egen pårørendestrategi.

– Hva vil du selv gjøre for å bedre problemene studien peker på?

– Nå skal vi snart lage en ny demensplan. Vi har allerede lagt frem to demensplaner, som det har kommet mye positivt ut av, som pårørendeskoler og brukerskoler, sier Listhaug.

– Vi må fortsette å ha oppmerksomhet på dette området, og sørge for at personer med demens, ikke minst de yngre, blir møtt med forståelse, respekt og omtanke.

Publisert: 01.07.19 kl. 09:22