Trebarnsfar Bjørn (48) får ikke respirator: – Nesten ikke til å holde ut

Corona-krisen gjør at ALS-syke Bjørn Brennskag likevel ikke får respiratoren han trenger for å leve. Den går trolig til et menneske med bedre prognoser enn småbarnsfaren.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det føles som å ha trukket det korteste strået. Det kjennes som om mitt liv er mindre verdt enn andres, sier trebarnsfar Bjørn Brennskag (48).

