KRITISK: – Flere og flere nordmenn vil trenge et talerør fremover, sier leder av Pensjonistforbundet, som mener Vedums budsjettkutt er feil vei å gå. Her fotografert på Listhaugs kontor torsdag.

Pensjonistforbundet: Redd de eldre ofres

Forslaget om å legge ned Eldreombudet har satt sinnene i kok på Stortinget.

– Dette er en hån mot de eldre. De eldre fortjener en talsperson, sier en opprørt KrFs partileder og helsepolitisk talsperson, Olaug Bollestad.

Frps partileder Sylvi Listhaug kan ikke tro det er sant, Høyres stortingspolitiker Erlend Svardal Bøe, er sjokkert og leder for Pensjonistforbundet Jan Davidsen er mildt sagt overrasket.

– Dette var ikke et klokt trekk, sier Jan Davidsen til VG.

SKUFFET: Når regjeringen fjerner dette ombudet signaliserer de også at de eldres stemme er mindre viktig, sier KrFs partileder Olaug Bollestad.

Torsdag morgen ble det kjent at Regjeringen vil legge ned eldreombudet neste år, bare et år etter at det trådte i kraft.

Både Listhaug og Davidsen mener den varslede avskaffelsen av eldreombudet ikke bare vil være et stort tap for de eldre, men understreker ombudets sterke symbolverdi.

– Dette forslaget sender sterke signaler om regjeringens prioriteringer av de eldre. Jeg er redd de eldre nå ofres, sier Davidsen.

MOBILISERER: Frps Sylvi Listhaug og Pensjonistforbundets Jan Davidsen møttes i Fremskrittspartiets lokaler for å snakke om det overraskende forslaget torsdag.

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig nasjonalt statsorgan som jobber for å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder. Ombudet ble opprettet i 2020 og offisielt åpnet i april 2021.

Allerede i år vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum kutte bevilgningen med en millioner kroner til eldreombud Bente Lund Jacobsen og hennes kontor og er foreslått avviklet fra 1. juli 2023.

– Vi så for oss en kraftpakke for eldre fra regjeringen. Derfor er jeg overrasket over det regjeringen nå legger opp til, sier Listhaug til VG.

Bollestad minner om at antallet over 70 år vil mer enn doble seg de neste 40 årene og mener regjeringen nå vil fjerne en viktig aktør for å fremme denne gruppens interesser og rettigheter.

Rydder opp

Beslutningen om å legge ned eldreombudet er først og fremst er økonomisk, sa Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding torsdag og forklarte at regjeringen ønsker å rydde opp i overlappende funksjoner og ansvarsområder.

Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Hans Inge Myrvold bedyrer at avviklingen av eldreombudet ikke skal gå på bekostning av eldres rettigheter og behov for veiledning og hjelp. Han sier at Pasient- og brukerombudet vil ivareta disse rettighetene.

– Regjeringen styrker deres arbeid med tre millioner kroner og samler den totale innsatsen knyttet til rettigheter der, sier Myrvold til VG og legger til:

– Påstandene fra Høyre og Fremskrittspartiet er derfor direkte grunnløse og hule.

Jan Davidsen føler seg ikke betrygget av løfter om at pasient- og brukerombudet skal ivareta de eldres rettigheter.

– Regjeringen sier de vil øke overføringer til pasientombudet. Det er fint at de vil hjelpe de syke og de med helseproblemer. Men vi er opptatt av den store gruppen eldre. De er eldre, ikke syke. De har likevel bruk for at noen ivaretar deres rettigheter, sier Davidsen.

ENSOMT: Frps Sylvi Listhaug mener Eldreombudets fokus på eldres ensomhet under corona epidemien er et eksempel på viktigheten av et slikt ombud.

Lister opp kutt

Listhaug mener regjeringen har sviktet de eldre innen rekke saker siden de tiltrådte i fjor.

– Først ble forsøket med statlig finansiert eldreomsorg skrotet. Så fremmet de en regulering av pensjonen som gjør at minstepensjonister risikerer å få mindre penger enn forventet, og foreslår å kutte 304 millioner kroner til investeringstilskudd til heldøgnsomsorgsplasser, og nå vil de altså legge ned eldreombudet som ble opprettet for kun to år siden.

Listhaug sier det bare er enda et eksempel på et hun kaller «eldrefientlig politikk».

Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Myrvold er ikke enig i kritikken:

– Kuttet i investeringstilskudd til omsorgsplasser kommer på bakgrunn av uutnyttede midler i 2021. Mange prosjekter har nok stått på vent, eller tatt lengre tid i kommunene, sier han til VG.

Nå håper Listhaug og Davidsen at SV vil redde eldreombudets i budsjettforhandlingene.

