BORTE? Redusert og tapt luktesans kan gjennvinnes ved opptrening.

Slik kan du trene opp tapt lukt og smak

Både covid og andre virussykdommer kan føre til at du mister lukt og smak, men det kan også være et symptom på annen underliggende sykdom. Tap av luktesans kan gi betydelig tap av livskvalitet, men heldigvis gir lukttrening håp.

Av Tjodunn Dyrnes

Publisert: Nå nettopp

Under coronapandemien har det blitt et økt fokus på reduksjon og tap av smak- og luktesans, et symptom mange har stiftet bekjentskap med. For noen vil plagene etter coronainfeksjonen vare lenge etter at den akutte sykdomsfasen er over. Noen svært få kan risikere aldri å få sansene tilbake.

Positivt med corona

– En mulig positiv ting med corona-pandemien er at det har blitt et større fokus på tap av luktesans, mener Sarah Bettina Dahlslett, som har doktorgrad i luktforstyrrelser og er øre-, nese-, halslege ved St Olavs hospital.

Og grunnen til lukt-ekspertens holdning er fordi det nemlig er langt fra bare coronasykdom som kan føre til tap av disse viktige sansene.

– Allerede før pandemien regner vi at så mange som 15 prosent av befolkningen var plaget med lukteforstyrrelser, sier Ivar Bjarmann Vølstad, lege ved øre-, nese- halsavdelingen på Rikshospitalet og nestleder i Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi.

– Utredning og behandling av endringer i luktesansen er ledd i utdanningen for å bli øre-nese-hals-spesialist. Det er derfor mange leger rundt i landet med god kompetanse til å hjelpe disse pasientene, forsikrer Vølstad.

Men det finnes altså håp om å gjenvinne sansene.

LUKTEKSPERT: Sarah Bettina Dahlslett, som har doktorgrad i lukeforstyrrelser og er øre-, nese-, halslege ved St. Olavs hospital.

Forkjølelse kan gi sansetap

Årsaken til redusert luktesans varierer. Aller hyppigst er sykdom i nesen. Lukteevnen kan være midlertidig borte ved forkjølelse og øvre luftveisinfeksjoner, og ved kronisk bihulebetennelse med eller uten nesepolypper.

Den kan reduseres permanent etter hodeskade, og noen nevrologiske tilstander kan også svekke den. Etter som vi blir eldre svekkes også luktesansen vår naturlig.

– Det finnes mange forskjellige virus som kan gi endringer i, eller tap av, disse sansene som for eksempel influensa. Det spesielle med coronaviruset er at tapt luktesans kan oppstå uten utpregede følgesymptomer, forklarer Dahlslett og utdyper:

– Ved andre luftveisvirus er det vanlig med tetthet i nesen, røde og hovne slimhinner og en del slimdannelse, men som covid-smittet kan tap av lukte- og smakssans være eneste symptom.

Det betyr at coronaviruset kan ha nevroinvasivt potensial, altså at viruset angriper luktecellene direkte. Dette er ganske så spesielt for coronaviruset, sier ØNH-legen fra St. Olavs hospital.

I følge Folkehelseinstituttets informasjon om senskader viser en studie blant uvaksinerte deltagere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen at omtrent 1 av 6 fortsatt slet med endret smaks- og luktesans ett år etter infeksjonen.

FORTVILELSE: – Tap av lukt og smak kan føre til redusert matlyst, utrygghet og fortvilelse, sier Ivar Bjarmann Vølstad, lege ved øre-, nese- halsavdelingen på Rikshospitalet

Reduserer livskvaliteten

Det er lett å undervurdere viktigheten av luktesans, men lukt henger tett sammen med både følelser og erindring. Lukten av jordbær kan minne deg om en deilig sommeraften, et hint av kebab kan gi assosiasjoner til en fuktig kveld på byen, duften av rent sengetøy kan bringe frem barndomsminner om overnattingsbesøk hos mormor. Mister du luktesansen, kan også disse luktutløste flashbackene bli færre og med dem følelsene de skaper.

– For emosjonene er luktesans også viktig. Ta for eksempel småbarnstiden, da er lukten av egne barn viktig for tilknytningen. Også når det gjelder hvem vi tiltrekkes av, er lukt en viktig faktor, forklarer Dahlslett.

– Men det nesten viktigste med luktesansen er at den fungerer som en advarsel. Den er viktig for å kunne oppdage røykutvikling eller gasslekkasjer. Folk kan våkne opp fra dyp søvn ved å ense lukt av røyk.

Det er videre viktig for å oppdage bedervet mat. Det finnes eksempler på at eldre mennesker har spist større mengder bedervet mat fordi de ikke kunne lukte at den var dårlig. Og det har fått helsemessige følger, forklarer Dahlslett og får medhold fra Vølstad.

– Å miste eller få redusert lukt og smak kan føre til redusert matlyst, utrygghet og fortvilelse, sier han.

– Reduksjon og tap av lukt- og smakssans reduserer altså livskvaliteten betydelig, er de to enige om.

DUFTMINNER: Lukt kan gi oss både positive og negative flashbacks.

Dumt å vente

Men selv om mange kanskje ikke er klar over det, så er det hjelp å få. Men du bør ikke vente for lenge.

– Etter ett år fra debut av symptomene blir prognosen noe dårligere, forklarer Dahlslett.

– Når bør man oppsøke hjelp?

– Har det gått åtte uker uten at luktesansen din har kommet tilbake, bør du oppsøke fastlege, mener Dahlslett.

Grunnen til at ØNH-legen mener det er lurt å oppsøke fastlegen først, er fordi fastlegen kjenner deg, din sykdomshistorie, eventuelle allergier og medisinene du tar, og vil derfor kunne være et nyttig første stopp. Om fastlegen mener det er nødvendig, kan vedkommende henvise deg videre til øre- nese- halslege som skal kunne hjelpe deg.

Lukt- og smakstest

For å finne ut av hvorfor luktesansen din er borte vil en ØNH-lege gi deg en endoskopisk undersøkelse av lukteområdet i nesen din. Ved en fullstendig sjekk kan legen finne ut om det er andre årsaker, som for eksempel polypper, som gjør at luktesansen er redusert eller borte. Dette er viktig, da man ved funn vil kunne tilby annen behandling, i noen tilfeller kirurgi.

Deretter kan legen utføre en luktetest, en såkalt «Sniffin’ Sticks test». De fleste ØNH-avdelinger i landet har mulighet til å utføre slike tester.

Luktetesten er ofte inndelt i tre deltester:

Terskeltest. Hvilken konsentrasjon må til for at du registrerer lukten? Diskrimineringstest. Kan du skille mellom dufter? Identifikasjonstest. Kan du kjenne hvilken lukt det er snakk om?

Etter luktetesten blir i noen tilfeller også smakssansen sjekket. Den blir testet med smaksstrimler med smakene: Surt, søtt, salt og bittert i ulike konsentrasjoner.

Når undersøkelse og tester er gjennomført får man en samlet score som oppsummerer om du har normal lukt- og smakssans, redusert eller om den er komplett tapt.

Luktetrening hjelper

Men alt håp er ikke ute om luktesansen din er borte eller redusert. Ved hjelp av daglige lukteøvelser kan du trene den opp igjen.

– Noen ganger får pasientene også kortisonbehandling parallelt. Luktetreningen må du gjøre daglig i minimum fire til seks måneder. Prognosen for et best mulig resultat er bedre om du klarer å holde på i minst fire måneder eller lenger, sier Dahlslett.

ØNH-legen anbefaler å kjøpe fire, små flasker med duftoljer. Anbefalte dufter er: Sitron, rose, nellik og eukalyptus.

Lukt på de fire flaskene i til sammen fire minutter morgen og kveld i 4-6 måneder. Du skal lukte ti sekunder på hver flaske og roter mellom flaskene i til sammen fire minutter.

Hjemme kan du føre daglig lukt-logg over luktetreningen. Mange angir bedring, både coronapasientene og de som har fått redusert eller mistet luktesansen på grunn av andre årsaker.

– Er det vanskelig å få pasientene til å holde ut med egentrening i så mange uker?

– Vi er nok avhengige av at pasientene er motiverte og har tro på behandlingen. det kommer gjerne an på hvor mye det går ut over livskvaliteten deres. De som har mistet lukt og smakssans i lengre tid og som virkelig lider av det, finner stor trøst i at det finnes en behandling og er flinke til å følge «hjemmeleksen». Da er også sjansen for gode resultater best, sier lukt-eksperten.

Tegn på underliggende sykdom

– Kan man ikke droppe legebesøket og bare trene luktesansen på egen hånd?

– Man bør oppsøke lege for å utelukke andre årsaker. I tillegg til covid og de andre sykdommene jeg har nevnt, kan lukttap også være tegn på underliggende sykdommer, som for eksempel nevrologiske sykdommer, selv om det er sjeldnere tilfelle enn virusinfeksjoner.

For eksempel kan også pasienter med Multippel Sklerose ha nedsatt luktesans, det kan også være et tegn på Parkinsons sykdom eller demens, forklarer Dahlslett.