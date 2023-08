NTNU-metoden som får deg i superform på 14 uker

Rune (56) merket at både vekten og helsen var på feil vei. Så kom han over et enkelt treningsprogram fra NTNU. – Fysisk kan du bli 20 år yngre, sier ekspert.

– Plutselig viste kondisjonstesten at jeg var på vei til å bli pensjonist. Det er jo langt fra der jeg egentlig er.