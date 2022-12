LØVEDIETTEN: Dietten går ut på å kun innta kjøtt, salt og vann.

Ny TikTok trend: Løvedietten

TikTok-brukere kaster seg på dietten hvor man kun skal spise kjøtt i 30 dager. Professor i klinisk ernæring ved UIO, Per Ole Iversen, sier til VG at han er skeptisk.

Flere TikTok-brukere hevder at løvedietten, også kalt «kjøtteter-dietten»/ «Carnivore diet», fører til mirakuløse helsefordeler, skriver New York Post.

Selve dietten består kun av kjøtt, salt og vann. En typisk matplan består av kjøtt til frokost, lunsj og middag. De fleste spiser kun biff, men man kan også spise alle typer kjøtt, inkludert lam, gris og kylling.

På TikTok har trenden gått ut på å teste dietten i 30 dager for å se forandringer i helsen. Flere brukere hevder at den hjelper mot allergier, hodepine, uren hud og humørforandringer.

Emneknaggen «liondiet» har nå 18 millioner visninger, og tallet øker hver dag.

Skal ha forandret livet

En av forkjemperne for dietten, bloggeren Mikhaila Peterson, har slitt med kroniske smerter og utmattelse hele livet. Hun forteller til the daily mail at dietten forandret livet hennes.

– To uker inn i dietten føltes leddene bedre og jeg sluttet å gråte hver morgen, sier Peterson.

FORANDRET LIVET: Mikhaila Peterson slet med kronisk utmattelse før hun startet på løvedietten.

Hun har nå hatt livsstilen i fem år. Hun grunnla sin egen nettside, liondiet, hvor hun forteller sin historie for å hjelpe andre med å kurere kroniske smerter og utmattelse.

– Depresjonen jeg slet med forsvant etter seks uker med dietten, forteller Peterson.

På nettsiden kaller hun dietten en «helbredende elimineringsdiett», og hevder at den skal gjøre at tarmen «heler seg».

En av de som har hoppet på trenden, er TikTok-kontoen @Roryskitchen. Rory har 224,000 følgere på plattformen, og deler daglig erfaringene han får med sin 30 dagers diett.

Hittil har han rapportert om både bedre hud og bedre tarm. Han er ferdig med alle de 30 dagene tirsdag, og kommer ut med en fullstendig rapport onsdag.

IKKE ANBEFALT: Professor i ernæring ved Universitetet i Oslo, Per Ole Iversen, mener dietten ikke er bærekraftig i lengden.

Ikke anbefalt

– Jeg anbefaler ikke slik diett fordi jeg har tro på variasjon i kosten. Denne typen diett er ikke bærekraftig i lengden. Vi får ikke brødfødd de åtte milliardene vi er på jordkloden med en slik diett.

Det sier professor i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, Per Ole Iversen, til VG.

– Du vil nok klare å få i deg nok energi, vitamin B12 og jern, men det finnes flere mineraler vi mennesker er avhengig av i små mengder. Jeg er usikker på om vi får i oss disse ved å kun spise kjøtt.

Iversen forklarer at hvilke type kjøtt, hvordan det tilberedes og hvor mye salt som tilføres, har mye å si for konsekvensene av dietten.

– Om man kun spiser biff, eller også spiser fjærkre og magert kjøtt, har også noe å si for helsen, forteller Iversen.

Han opplyser at man neppe får noen helsemessige fordeler eller ulemper etter kun en måneds tid på dietten.

Helsemyndighetene i Norge og Verdens helseorganisasjon anbefaler å ikke spise mer enn 500 gram rent kjøtt i uken.