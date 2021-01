STUDIE: Færre ørebetennelser og mindre støy på arbeidsplassen har hatt en positiv effekt på hørselen vår. Foto: Frank May / picture alliance

Studie: Derfor har vi bedre hørsel enn før

Mindre støy på arbeidsplassen, færre ørebetennelser og færre røykere er trolig grunnene til at vi har bedre hørsel i dag.

I en ny studie publisert i BMC Public Health skriver de at bedringen kan skyldes tre hovedfaktorer. Mindre støy på arbeidsplassen er en av faktorene og forsker Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet mener dette er en viktig årsak til bedringen blant menn.

– Det var først i 1970-årene at støy på arbeidsplassen ble anerkjent som et betydelig problem, selv om man ble oppmerksom på dette allerede på 50- og 60-tallet. Fra 70-tallet ble det gjort omfattende støyreduserende tiltak, og det er antagelig det vi ser resultatet av nå, sier Bo Engdahl i en artikkel på FHI sine nettsider.

Færre ørebetennelser

Blant kvinner er det viktigste faktoren færre ørebetennelser. Dette kan skyldes bedring i levestandard, bedre hygiene, innføring av antibiotika og bedring av helsevesen og behandling.

Den store nedgangen i antall røykere de siste tjue årene har også en betydning.

– Det er en svak sammenheng mellom røyking og hørsel som kanskje tilskrives økt risiko for åreforkalkning som påvirker sirkulasjonen i sneglehuset, opplyser forsker ved Folkehelseinstituttet, Bo Engdahl.

Høyere utdanning

Det er også andre faktorer som spiller inn. En generell økning i utdanningsnivå bidro til den positive utviklingen.

– Vi tror derfor at også andre faktorer som generell bedring i helse og livsstil kan være av betydning. Ikke all forbedring kunne forklares, og det var mange forhold som vi ikke fikk målt. Faktorer tidlig i livet, som reduksjon av infeksjoner etter innføring av antibiotika og vaksinasjonsprogram, kan for eksempel ha spilt en rolle, sier Engdahl.

65.000 deltok i studien. FHI brukte tall fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) hvor befolkningens hørsel ble kartlagt med 20 års mellomrom.

