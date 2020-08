Ekspertenes beste tips: 9 råd til en god studenthverdag

For første gang i livet skal de klare seg alene og bli selvstendige. Ansvar for egen læring, vennskap, økonomi, mat og helse. Det kan bli ekstra tøft denne høsten, mener ekspertene. Her er deres beste råd til førstegangsstudenter i coronatid.

