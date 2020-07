Ny forskning: Hetetokter øker risikoen for hjertesykdom

Kvinner som har problemer med hetetokter eller nattesvette har en langt høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, viser ny forskning. Her er ekspertenes råd til hva du selv kan gjøre for å senke risikoen – og hvordan du kan lette på overgangsplagene.

Nå nettopp

