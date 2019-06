TAKKNEMLIG: – Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si det, men nå er jeg faktisk takknemlig for de vanskelige årene. Den erfaringen gir meg motivasjon til å hjelpe andre, sier John Erik Sørbø. Privat

Var så redd for å rødme at han sluttet på skolen

Flere opplever rødming som en stor hindring for yrkesliv, utdanning, dating og sosialt samvær. John Erik (32) var så redd for å rødme at han utviklet sosial angst, sluttet på skolen og ble ufør.