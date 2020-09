Ny corona-studie: Slik påvirket restriksjonene oss

En ny norsk studie konkluderer med at ulike lands håndtering av coronasituasjonen påvirker både stressnivå og psykisk helse. Her er landene som kommer best og dårligst ut i undersøkelsen.

For mindre enn 10 minutter siden

Forskere og studenter ved Norges arktiske universitet har sammenlignet covid-19 restriksjoner i seks ulike land.