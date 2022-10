Leger: Slik tolker du kroppens blåmerker

Får du blåmerker på kroppen som du ikke forstår årsaken til? Ikke rent sjelden skyldes det bivirkning av medisiner. Men det kan også være tegn på underliggende sykdom.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Du ser deg ikke godt nok for, snubler i trappetrinnet, og går på rattata. Resultatet: Et par godt synlige blåmerker på armer og ben, og kanskje et på rompa.