Forskning om hjernen og søvn: Kan hindre utvikling av Alzheimers

Vitenskapen har lenge visst at søvn er viktig for helsen. Nå har norske forskere funnet ut hvordan hjernen «vasker ut» avfallsstoffer når vi sover. Og det er viktig for å hindre utviklingen av Alzheimer’s sykdom.

Jo, søvn er svært viktig, og mange studier peker på at søvnkvaliteten vår er svært viktig for helsen vår på mange områder.