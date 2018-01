Bruk av ibuprofen tas opp på europeisk nivå

SENKER TESTOSTERON: Steinar Madsen i Statens legemiddelverk opplyser at bruken av ibuprofen nå skal tas opp på europeisk toppnivå etter at en dansk undersøkelse konkluderer med at unge menn kan få et testosteronnivå som en 70-åring ved bruk av virkestoffet.

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix