Ekspertrådene: Grepene som gir deg godt syn lenge

Med alderen vil alle oppleve at synet blir dårligere. Risikoen for øyesykdommer vil også øke. Det finnes heldigvis en rekke grep du selv kan gjøre for å ivareta synet ditt.

Av Julia Renate Ingebrigtsen

Publisert: Nå nettopp