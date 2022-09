SVARER VG-LESERE: Fra venstre Catrin Sagen, Sara Døscher, Sissel Gran, Bianca Schmidt, Peder Kjøs og Hallgeir Kvadsheim.

Økonomi, vin, samliv, sex og psykisk helse: Spør VG+-ekspertene her

Hver uke svarer noen av Norges fremste spaltister på spørsmål fra VG+-leserne. Trenger du råd fra våre eksperter? Send det inn her!

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Husk å oppgi kjønn og alder. Bidrag som blir publisert, vil være anonymisert.

Se eksempler på spørsmål i bunn av saken!

Samlivspsykologene

Sissel Gran og Catrin Sagen er begge psykologer og parterapeuter. Har du et spørsmål om samliv, forhold og relasjoner? Send anonymt her eller på mail til samliv@vg.no

VG-psykologen

Peder Kjøs er psykolog og forfatter, og svarer på alt innen psykisk helse og det som kan være vanskelig i livet. Send anonymt her eller mail til: psykologen@vg.no

VG-sexologen

Bianca Schmidt er gestaltterapeut og sexolog, og svarer på alt innen sex- og samliv. Send anonymt her eller mail til sexologen@vg.no.

Økonomieksperten

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og ekspert på privatøkonomi. Send mail til dinepenger@dinepenger.no

Vineksperten

Sara Døscher er en etablert vinskribent med mer enn 20 års erfaring, og gir deg hver uke de beste vintipsene. Send mail til vinsara@vg.no

Hallgeir Kvadsheim og Catrin Sagen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.